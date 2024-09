Borsa | Milano gira in calo appesantita dalle banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladi(-0,3%)ine resta in coda agli altri listini europei. Piazza Affari èmentre si rafforzano le previsioni di un taglio dei tassi ed aumentano i timori per un rallentamento della crescita globale. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 145 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,77%. Nel listino principale scivolano Mps (-3,3%) e Bper (-2,4%). Male anche Banco Bpm (-1,9%), Popolare Sondrio (-1,8%), Unicredit (-1,2%) e Intesa (-1,1%). Vendite su Saipem (-2,2%) e Tim (-1,1%). Positivo il settore del lusso con Cucinelli (+2,4%) e Moncler (+0,5%). Nel listino principale si mettono in mostra anche Amplifon (+0,8%) e Ferrari (+0,7%). Sulla parità Leonardo (-0,05%), dopo il fortedella vigilia. Tra i titoli a minor capitalizzazione è poco mossa Unieuro che si attesta a 11,56 euro, vicina al prezzo dell'opas Fnac-Darty.