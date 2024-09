Borsa | l' Europa in calo guarda a Wall Street Milano -08%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Borse europee inin vista dell'avvio didove i future sono negativi. Sui mercati tornano i timori per un aumento della volatilità, in vista dei prossimi dati americani che serviranno ad indicare la strada alla Fed sulla politica monetaria. Sotto i riflettori anche la campagna elettorale presidenziale negli Usa e le tensioni geopolitiche. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1039 sul dollaro. Poco mossi i titoli di Stato mentre l'oro scende a 2.496 dollari l'oncia. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,4%.(-0,8%) è maglia nera nel Vecchio continente. Seduta negativa anche per Madrid (-0,7%), Londra (-0,6%), Francoforte (-0,4%) e Parigi (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dall'energia (-1,5%), con il prezzo del petrolio in netta flessione. Il Wti scende dell'1,7% a 72,3 dollari al barile e il Brent si attesta a 75,7 dollari (-2,3%).