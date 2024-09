Borsa | l' Europa chiude in rosso Francoforte -1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Chiusura pesante per le Borse europee, che risentono delle forti vendite a Wall Street, dove stanno crollando i titoli tecnologici, e del nervosismo degli investitori sulla forza dell'economia americana, che venerdì sarà nuovamente testata dai dati sul mercato del lavoro.ha ceduto lo 0,97%, Parigi lo 0,93% e Londra lo 0,78%. L'indice Ism manifatturiero Usa diffuso a metà pomeriggio non ha rassicurato: è salito meno delle attese, segnalando per il quinto mese consecutivo una fase di contrazione dell'attività economica.