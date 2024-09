Bomba d' acqua su Roma allagamenti e forte pioggia in centro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Untemporale - cone vento - sta interessandoin questi minuti. Diversi i video sui social che da questa mattina mostrano vie e sottopassi allagati. In via Ottaviano - come si vede nei filmati su Instagram - alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute dal vento. Anche a piazza Risorgimento sono stati scaraventati diversi tavolini, sedie e ombrelloni. L'ha raggiunto anche il sottopasso pedonale che collega San Pietro a via delle Fornaci. Disagi eanche nelstorico.