Blitz dei carabinieri | sette etti di droga trovati in casa del pusher

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Fermato in auto dai, è stato trovato in possesso di alcune dosi di. Inaveva però oltre mezzo chilo di stupefacenti. A Fondi idel Nor- sezione radiomobile di Formia, hanno arrestato un uomo di 38 anni nell'ambito di servizi di controllo sul territorio e delle