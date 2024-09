Bimba 3 anni muore travolta da furgone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 23.00 Una bambina di 3è morta dopo essere stata investita da una Baranzate, vicino a Milano. Il conducente del veicolo stava effettuando una manovra e non l'ha vista. La piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ma non ce l'ha fatta. La madre, una donna egiziana di 47, ha avuto un malore. Il controllo dell'etilometro sul conducente 57enne delè risultato negativo.