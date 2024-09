Bastoni come sta in vista di Francia-Italia? Novità importanti da Coverciano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)è stato sostituito contro l’Atalanta per via di un risentimento. In ogni caso il difensore dell’Inter ha risposto alla chiamata dell’, che prepara le prime due sfide di Nations League controe Israele. Spalletti ha dato conferme positive, ma ulteriori aggiornamenti arrivano daannunciato da Nosotti su Sky Sport NON AL MEGLIO – Alessandrodurante Inter-Atalanta ha accusato un risentimento, proprioHakan Calhanoglu. Sia il difensore che il centrocampista hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, dove si stanno valutando le condizioni per capire se impiegarli in Nations League oppure rimetterli in viaggio in direzione Milano.