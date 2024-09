Badosa-Navarro oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Paulase la vedrà contro Emmanei quarti di finale degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Secondo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si ritrovano dopo il match di Roma di quest’anno e inseguono la prima semifinale Slam della propria carriera. La tennista spagnola sta esprimendo un tennis fantastico ormai da settimane e partirà favorita.tuttavia non è da meno, e oltre alla fiducia che le deve aver dato un successo ai danni della campionessa uscente Coco Gauff, potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa. La vincente di questa sfida se la vedrà in semifinale contro una tra Zheng e Sabalenka. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 3 settembre).