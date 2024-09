Avanza la demolizione dell' ex nuova Questura incontro con i cittadini dopo i disagi degli scorsi giorni

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) A poco meno di due mesi dall’apertura del cantiere "ex" di via Ugo Bassi, ladei circa 100.000 metri cubi di immobili procede secondo il programma che prevede di terminare i lavori entro il mese di ottobre. In coerenza con un atteggiamento di dialogo aperto con la comunità