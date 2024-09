Atletica | shock in Uganda maratoneta olimpica Cheptege data alle fiamme dal compagno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Nairobi, 3 set. (Adnkronos) - Laugandese Rebeccai ha riportato ustioni potenzialmente letali dopo essere statadal suo fidanzato in Kenya, come ha dichiarato la polizia locale. La polizia ha reso noto che il suokeniota l'ha cosparsa di benzina e poi le ha dato fuoco domenica, presumibilmente dopo una lite. È indagato per sospetto di tentato omicidio. I vicini hanno spento l'incendio e hanno portato i due in ospedale nella città di Eldoret. L'ospedale ha dichiarato chei ha riportato ustioni sull'80% del corpo e ha anche inalato fumo e. È in terapia intensiva in condizioni critiche. Ilha riportato ustioni sul 30% ed è anche lui in terapia intensiva. In un post su X, il presidente ugandese Donald Rukare ha dichiarato chei è stata "aggredita brutalmente.