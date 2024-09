Assalto al bancomat di Santena | un altro colpo con esplosivo della ' banda della marmotta'

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Anche la '' è tornata a 'lavoro' dopo le vacanze, e a poco più di un mese dala Ciriè, questa notte - martedì 3 settembre alle 3.30, ha fatto saltare in aria ilfilialeCassa di risparmio di Savigliano, in via Vittorio Veneto 13, nel Comune di