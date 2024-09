Asif Kapadia inquieta Venezia con il documentario 2073

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 3 settembre 2024) Il registaha presentato “fuori concorso” ail suo nuovodal titolo ““. Ambientato in un futuro non troppo lontano, ildimostra al pubblico, in maniera nuda e cruda, quelle che potrebbero essere le conseguenze delle nostre azioni tra tra circa mezzo secolo. Per il suo nuovo lavoro documentaristico,(già autore di documentari celebri quali Senna ed Emy) ha scelto una tecnica innovativo, miscelaldo film di finzione e, con un tocco horror. Questa è la sinossi:è unambientato in un futuro distopico che esplora le principali minacce che mettono a rischio il nostro presente. Si presenta come un ‘vero horror di fantascienza’ e un avvertimento sul mondo che potremmo ereditare se non agiamo ora.