Arte | arriva la scultura fatta di 3mila diamanti e platino

(Di martedì 3 settembre 2024) Conegliano, 3 set . (Adnkronos) – Sarà esposto da oggi 3 al 15 settembre a Conegliano: si chiama The White Olive Tree, un’ opera d’unica al mondo, messa a disposizione a favore della raccolta fondi per le malattie rare organizzata per Associazione Agito (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei) nei 50 Anni di Breda Gioielli. L’opera d’presentata da World Diamond Group viene esposta per la prima volta nel trevigiano: unaunica, dal valore difficilmente calcolabile, commissionata su volontà e convinzione del ceo di World Diamond Group Giuliano Castrenze.Il sindaco di Conegliano Fabio Chies sottolinea come ?questo evento rappresenta il senso di comunità, la voglia di fare del bene e, qui a Conegliano, il volontariato collegato agli eventi in città è una risposta molto forte che cerchiamo sempre di dare”.