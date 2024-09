Arezzo operaio aggredito per le transenne scomparse | stupore e condanna del sindaco Ghinelli e Carlettini

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 3 settembre 2024) “Solidarietà al dipendente comunale colpito domenica prima della Giostra” Dichiarazione delAlessandroe dell’assessore al personale Giovanna“Esprimiamoper il fatto che una giornata di festa, come quella della domenica dedicata alla Giostra del Saracino, sia stata segnata da un episodio di cronaca tanto spiacevole. Su quanto accaduto, sarà compito delle forze di polizia, e in seguito dell’autorità giudiziaria, fare piena chiarezza. Condanniamo fermamente ogni forma di violenza, sempre e comunque inaccettabile, indipendentemente dal contesto in cui si verifica. A questi sentimenti, aggiungiamo la nostra solidarietà al dipendente comunale, vittima di un’aggressione mentre era in servizio. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di vederlo presto tornare al suo posto di lavoro.