Anp 16enne uccisa dal fuoco israeliano in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il ministero della Salute dell'Anp ha riferito che una sedicenne è stata ucciso daldell'esercitoa Jenin, in. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite. Questo è il sesto giorno in cui l'esercitosta operando a Jenin e in altre aree nella parte settentrionale della