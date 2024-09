Annunciati i vincitori di A VOICE FOR EUROPE e GRAN GALA’ DEI FESTIVAL

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Venerdì 30 agosto si sono svolte, conde partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico, le finali dei contest “Afor– La voce per l’Europa – Italia” e “Galà dei” presso il Cortile del Castello Estense di Ferrara. Ospiti della serata Andrea Mingardi e Lorenz Simonetti. Chi ha vinto AFORDEI? Venerdì 30 agosto sono stati proclamati idei contest “Afor– La voce per l’Europa – Italia” (per cantanti che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base). E del “Galà dei” (dedicato alla danza e agli strumentisti).