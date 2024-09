Al parco cittadino di Carini torna il Paf | quattro giorni di animazione spettacoli e street food

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Algestito dall'associazione Almoad in via Rovigo, a, tutto pronto per il Paf (Park art festival) 2024. Dal 5 all'8 settembre,giornate da vivere intensamente, all'insegna del divertimento e della convivialità . A partire dalle ore 17 sarà possibile visitare