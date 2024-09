Al Maggio Musicale Fiorentino debutto assoluto per il maestro Dmitry Matvienko

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 3 settembre 2024) FIRENZE – Teatro del, si riparte. Il primo appuntamento della nuova stagione è per sabato 7 settembre 2024 alle 20. Protagonista sul podio della Sala Mehta, alla guida dell’Orchestra del, al suoal. In cartellone le composizioni di Sergej Rachmaninov e di Sergej Prokof’ev. Solista della serata, al pianoforte, Giovanni Bertolazzi, che suonerà il Borgato Grand Prix 333, il più lungo pianoforte a coda da concerto mai realizzato e l’unico esistente al mondo. Sabato 7 settembre alle ore 20, prende il via la programmazione autunnale del: l’appuntamento con il primo concerto sinfonico è in Sala Zubin Mehta, con ildel, sul podio alla guida dell’Orchestra del