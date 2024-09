Aifa approva rimborso di empagliflozin per malattia renale cronica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () hato la rimborsabilità di, inibitore reversibile e selettivo del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (Sglt2), per il trattamento della(Mrc) nei pazienti adulti. Lo annunciano, in una nota, Boehringer Ingelheim ed Eli-Lilly, ricordando che l'informazione è riporta nella Gazzetta Ufficiale numero 188 del 12 agosto 2024 L'indicazione dinellasi fonda sui risultati dello studio clinico di fase III Empa-Kidney, e contribuisce a rispondere a un importante unmet need in termini di efficacia nel rallentare il deterioramento della funzione. Lo studio, il più ampio mai condotto con un Sglt2 inibitore, ha valutato l'efficacia e la sicurezza del farmaco su oltre 6.