Aeroporto Fit Cisl | Visti i dati positivi ora si pensi a migliorare le condizioni dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) "Inammissibile che alla luce deidiffusi da Gesap, che segnano nuovi successi in termini di incremento di passeggeri in transito, non si determinino effettiper iche, invece, continuano a viveredi precarietà salariale e occupazionale", così Dionisio Giordano