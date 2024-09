Addio ad Massimo Bertoldi volto noto del teatro altoatesino

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Sabato, 31 agosto, ci ha lasciati, a soli 66 anni., un insegnante bolzanino con la passione per il, sarebbe andato in pensione il giorno dopo la sua scomparsa. La causa della morte è un malore improvviso. L’uomo è stato trovato per strada da alcuni passanti