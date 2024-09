“Abbiamo dato ai palestinesi un motivo per odiarci” | il racconto di un ex soldato israeliano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 3 settembre 2024) Un ex sol, oggi membro dell'organizzazione Breaking The Silence, racconta il momento in cui tutte le sue certezze sulle IDF e sull'occupazione dei territorisono crollate: "Me ne sono reso conto guardando negli occhi dei bambini, durante una missione notturna vicino Jenin".