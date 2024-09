A Casalborsetti parte lo stoccaggio di CO2 | Primo progetto al via in Italia

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Eni e Snam annunciano l’avvio delle attività di iniezione della CO2 in giacimento relative alla Fase 1 di "Ravenna CCS", ilper la cattura, il trasporto e lopermanente della CO2 in, "realizzato - spiegano Eni - a scopi esclusivamente ambientali per contribuire