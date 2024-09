42 anni fa l' omicidio Dalla Chiesa Meloni | Il coraggio del Generale deve essere un modello

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Carlo Albertoincarnò la speranza dei siciliani onesti, ma morì, il 3 settembre 1982, ucciso da Cosa nostra in un contesto di isolamento istituzionale, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente scelto della polizia di Stato Domenico Russo mentre era alla guida della sua A112. Sono passati quarantadue. Era già stato in Sicilia come ufficiale dei carabinieri dal 1949 ai primi'50 e successivamente dal 1966 al 1973. Daaveva coordinato la lotta al terrorismo ed era stato nominato prefetto di Palermo dopo l'di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, per fermare la mattanza mafiosa. Aveva chiesto più volte, ma senza ottenerli, poteri effettivi di coordinamento della lotta a Cosa nostra. Furono cento giorni di impegno determinato, oltre ogni ostacolo, e di solitudine. Fino al tragico epilogo.