42 anni fa l' omicidio Dalla Chiesa Mattarella | Sua figura indica la via del coraggio e della responsabilità

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Carlo Albertoincarnò la speranza dei siciliani onesti, ma morì, il 3 settembre 1982, ucciso da Cosa nostra in un contesto di isolamento istituzionale, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente sceltopolizia di Stato Domenico Russo mentre era alla guidasua A112. Sono passati quarantadue. Era già stato in Sicilia come ufficiale dei carabinieri dal 1949 ai primi'50 e successivamente dal 1966 al 1973. Da generale aveva coordinato la lotta al terrorismo ed era stato nominato prefetto di Palermo dopo l'di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, per fermare la mattanza mafiosa. Aveva chiesto più volte, ma senza ottenerli, poteri effettivi di coordinamentolotta a Cosa nostra. Furono cento giorni di impegno determinato, oltre ogni ostacolo, e di solitudine. Fino al tragico epilogo.