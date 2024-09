Vincitore di due concorsi a cattedra scuola ad oggi disoccupato Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 2 settembre 2024) Inviata da Stefano Difonso - Sono un giovane insegnante tecnico pratico di 25 anni laureato in Giurisprudenza edi due: Ordinario 2020 per la Regione Sicilia e Ordinario PNRR 2023 per la Regione Puglia classe di concorso B024 Laboratorio di Scienze e Tecnologie Nautiche. L'articolodi due, ad