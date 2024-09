Vietato sospettare la correlazione vaccini - malattie | anche se a riferirla sono i creatori dei vaccini Ma insultare non serve

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bassetti, il virologo, chiama sciacalli e vigliacchi quanti, noi tra questi, mettono inil crollo del fotografo Toscani, affetto da amiloidosi, coi. A Bassetti non occorre rispondere, è ampiamente qualificato, ma alla casta virologa in genere una domanda va posta: allora come sp