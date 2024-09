VIDEO| Conoscete il santuario reggino scavato nella grotta? Storia millenaria e leggenda dell' Eremo di Santa Maria della Stella

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si tratta di un diamante costruito tra le rocce nel cuorea Calabria, undalla bellezza sconvolgente e non mancano le coppie che decidono di sposarsi in questo luogo magico.ildi Monte, luogo di cultoin una? Ci troviamo a Pazzano in