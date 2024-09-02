Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 18:45 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA STESSA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17:45 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA NETTUNENSE, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. romadailynews
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