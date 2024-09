Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)DEL 2 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral