Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 11:30 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 09:15 - 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO ANCHE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E PIU AVANTI RALLENTAMENTI FINO A SPINACETO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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