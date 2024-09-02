Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 08:15 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO ANCHE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E PIU AVANTI RALLENTAMENTI FINO A SPINACETO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 19. 20 MATTEO BERTONCINI BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE PERMANE L’INCENDIO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SEMRPE SULLA PONTINA, CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE SU VIA DEI CINQUE ARCHI LA STRADA PRECEDENTEMENTE CHUISA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE È STATA RIAPERTA IN DIREZIONE PONTINA, PERMANE INVECE CHIUSA IN DIREZIONE NETTUNO CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO ANULARE IUN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO INFINE, ENNESIME CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LE USCITE DI PONTINA E DI ARDEATINA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRAADLE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE SEGNALIAMO UN INCENDIO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DEI CINQUE ARCHI LA STRADA PERMANE CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI CONTINUANO SULLA ROMA-NAPOLI LE CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO SULLA ROMA TERAMO DA VICOVARO A CASTEL MADAMA VERSO ROMA CODE PER TR5AFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO SULL LINEA METRO A È STATA RIATTIVATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, PROSEGUE PERO’ IL COSUENTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21, INOLTRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E DI FURIO CAMILLO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LINEA FL4 VELLETRI-CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI, CHE ERA STATA SOSPESA PER LAVORI DAL 23 LUGLIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
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