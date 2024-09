Vi racconto come sono arrivato dove finisce la Terra

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriva in bicicletta – e non poteva essere altrimenti – Tommaso Mosna, il 40enne educatore originario di Pergine Valsugana partito prima di Ferragosto da Trento per raggiungere la punta più a nord dell’Europa, Capo Nord, in bici. Un’impresa titanica se non impossibile per molti e compiuta da