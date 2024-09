Varese accoltella il fratello e lui lo difende | sono stati degli africani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Hato ilal termine di una lite e quindi un 48enne italiano è stato arrestato dalla Polizia. I fattiavvenuti nella serata di sabato scorso quando verso le 20.20 gli agentiintervenuti nel pieno centro di, in via Vetera 2, per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio. Sul posto gli uomini delle Volanti hanno identificato le persone presenti all'interno dell'abitazione, due fratelli e una donna, e uno dei due fratelli presentava una profonda ferita da taglio al fianco: in un primo momento, per sviare le indagini, ha spiegato di essere stato ferito da dei cittadinia seguito di una tentata rapina. Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno permesso di ricostruire i fatti, ovvero che al termine di una lite per futili motivi tra i fratelli, il maggiore ha colpito l'altro al fianco con un grosso coltello da cucina.