US Open 2024 tutti gli incontri degli ottavi di finale nel torneo maschile e femminile

(Di lunedì 2 settembre 2024) New York, 2 settembre– Taylor Fritz contro Alex Zverev e Grigor Dimitrov contro Frances Tiafoe. Sono i due quarti dinella parte bassa del tabellone del singolareUS, con un paio di sorprese – almeno parziali – tra glidiandati in scena nelle ultime ore. NeglidiDimitrov, testa di serie numero 9, ha battuto il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6, per 6-3, 7-6 (7-3), 1-6, 3-6, 6-3. Lo statunitense Fritz, numero 12 del tabellone, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, per 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. L’altro americano, Tiafoe (numero 20), ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (28), per 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3. Il tedesco Zverev, testa di serie numero 4, ha piegato lo statunitense Brandon Nakashima per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.