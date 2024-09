US Open 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 3 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

Partono i quarti di finale del torneo newyorkese: la sessione diurna sarà aperta da Paula Badosa ed Emma Navarro, con Taylor Fritz che a seguire sfiderà Alexander Zverev. In sessione serale il rematch dell'ultima finale degli Australiantra Sabalenka e Zheng, mentre a chiudere Frances Tiafoe dovrà vedersela contro Dimitrov. Di seguito ecco allora lazione completa con tutti i campi di riferimento. USARTHUR ASHE STADIUMOre 18:00 – (26) Badosa vs (13) Navarro a seguire – (12) Fritz vs (4) Zverev Ore 01:00 – (7) Zheng vs (2) Sabalenka a seguire – (9) Dimitrov vs (20) Tiafoe