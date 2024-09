Uomo trovato gravemente ferito a coltellate in casa a Colle Val d’Elsa fermato un trentenne

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 2 settembre 2024)VAL– Colpito da diverseall’addome e, c’è un indiziato per il tentato omicidio di un 31enne di origine libica aggredito nella sua abitazione di via Campania aVal. L’era statoriverso sul divano, privo di sensi e. Trasportato d’urgenza al’ospedale di Santa Maria alle Scotte a Siena, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici d’urgenza per i diversi colpi ricevuti all’addome e al petto con un’arma da punta e taglio, con lesioni ad organi vitali tali da comportargli un pericolo di vita, con prognosi riservata. I carabinieri di Poggibonsi per questo episodio hanno eseguito il fermo di un trentene straniero su disposizione della procura di Siena.