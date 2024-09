Una tre giorni di eventi chiude le Serate letterarie di Travo

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ledisi chiudono il prossimo weekend con tredi appuntamenti che includono un incontro con l’autore, uno spettacolo e un laboratorio per bambini e la proclamazione dei vincitori del Premio nazionale Giana Anguissola di romanzi e racconti per ragazzi, in programma