Un professore insegna fisica aiutato dai disegni del manga One Piece

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 2 settembre 2024) La matematica e lasono spesso considerate materie difficili da studiare per gli studenti del liceo. Tuttavia, unmessicano di nome Oliver Castro ha trovato un modo per rendere lapiù accessibile e divertente per i suoi studenti. L'articolo UndaidelOne