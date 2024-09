Ultimo incontro del campus Me Mo della Sant' Anna con ospiti d' eccezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pisa, 2 settembre 2024 - La Scuola Superioredi Pisa aiuta a scegliere il futuro universitario di 140 tra ragazze e ragazzi di tutta Italia, che stanno per iniziare il quinto anno delle scuole medie superiori e che sono stati selezionati per partecipare al terzo eresidenziale del progetto di orientamento “Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)”, in programma da martedì 3 a giovedì 5 settembre. Questo programma di orientamento, unico nel suo genere, è rivolto a studentesse e studenti con ottimi risultati scolastici, provenienti da contesti socio-economici fragili, con l’obiettivo di favorire una scelta universitaria più consapevole e inclusiva. Occasione per costruire il futuro. L’residenziale di Pisa rappresenta una delle ultime tappe di un percorso che ha visto i partecipanti impegnati in un intenso programma di orientamento e crescita personale.