Ultime Notizie Roma del 02-09-2024 ore 19 | 10

(Di lunedì 2 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura nuovamente lastra di Paderno Dugnano ha confessato tutto e ha messo il triplice omicidio 17enne di Paderno accusato di avere compiuto La strade uccida Mio fratello di 12 anni Il papà ha 51 anni la mamma ha 49 anni Lui abita mente il ritratto la versione iniziale ha confessato i tre omicidi spiega in conferenza stampa la procuratrice del tribunale per i minorenni di Milano ha parlato di un suo malessere di un senso di estraneità rispetto al mondo si sentiva altro aggiunge la PMI ragazzo ha trascorso la sua prima notte nel carcere Milanese frutta e sorvegliato del minore assistito dagli psicologi per cercare di riportare a galla il movente del triplice omicidio il pensiero di uccidere voleva da qualche giorno ti è sembrato molto lucido ha capito che non può tornare indietro da quello che ha fatto ...