(Di lunedì 2 settembre 2024) Mosca, 2 set. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha annunciatoda parte dell'esercito russo nel. Durante la lezione aperta “Parlare di cose importanti”, il capo dello Stato ha parlato delle ragioni che hanno spinto le autorità di Kiev a effettuare una provocazione nella regione di Kursk. "Non hanno raggiunto lo scopo principale che il nemico si era prefissato: fermare la nostra offensiva nel. Inoltre, ora non stiamo parlando di avanzare di 200, 300 metri", ha affermato. “Era da molto tempo che non vedevamo un tale ritmo offensivo nel: le forze armate russe stanno già mettendo sotto controllo territori non di 200-300 metri quadrati, ma di chilometri quadrati”, ha sottolineato il presidente russo.