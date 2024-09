Ucraina | Kiev ' attacco con missili da crociera e balistici sulla capitale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 set. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato unstico su. Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare della, ha affermato che la Mosca ha utilizzatodanel raid. Diverse ondate di esplosioni sono state udite apoco dopo l'attivazione dell'allerta aerea, intorno alle 5,30 ora locale, ha riferito il Kyiv Independent. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che sono stati chiamati i servizi di emergenza nei quartieri cittadini di Sviatoshynskyi, Holosiivskyi e Shevchenkivskyi e che almeno due persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo che è stato ricoverato in ospedale. Come risultato dell'stico, Popko ha aggiunto che i detriti sono caduti in almeno quattro distretti della città , causando danni alle auto e agli edifici non residenziali.