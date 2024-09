Triplice omicidio Paderno Dugnano il 17enne confessa | Sono stato io in casa mi sentivo un corpo estraneo ci pensavo da un po’

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Risvolto incredibile in merito alnel milanese, dove ilRiccardo C. hato di aver ucciso la propria famiglia. La confessione è arrivata dopo che inizialmente il giovane aveva dato un'altra versione ai carabinieri. Versione che non convinceva piename