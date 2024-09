Tributo d’autore a Terni | Il primo grande concerto a sbigliettamento dopo vent’anni Oltre 4000 tagliandi per Loredana Bertè

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tre distinti eventi per celebrare il ‘’ in programma tra il 6-7 e 21 settembre. Il caffè Pazzaglia ha ospitato la conferenza stampa che anticipa le iniziative culminati con ildi, in programma al Pala. A presentare le manifestazioni Michele Rossi e