Trekking mountain bike e un bellissimo parco avventura a due passi dalla città

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Che cosa c'è di più bello che immergersi nella natura e are sport?A solo un ora e mezza di auto da Milano, Novara, Varese evicina Svizzera, Domobianca365 è la località turistica ideale, in particolar modo per le famiglie, per vivere la montagna, trascorrere giornate all’aperto tra