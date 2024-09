Tre ori e pioggia di medaglie azzurre a Parigi Italia vola a 28

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – In circa 24 ore ilre segna più 10. Tante sono learrivate nella quinta giornata ai Giochi Paralimpici 2024. L’continua ad essere protagonista ae lo fa prendendosi ancora una volta la scena nel nuoto, ma anche con importanti conferme da triathlon, atletica e tiro con l’arco. Ad aprire la giornata, direttamente dai bordi della Senna, è stato proprio il triathlon PTS2 con l’argento di Veronica Yoko Plebani. L’azzurra, già bronzo nella specialità a Tokyo, ha chiuso la gara alle spalle dell’americana Haley Danz. “Con un percorso così duro non pensavo fosse possibile arrivare a questo risultato. A Tokyo l’ho realizzato nel momento in cui l’ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima”, ha detto l’azzurra.