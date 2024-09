Traffico Roma del 02-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e tra buffa te lo dico la 24 per Teramo in esterna tra Pontina e Casilina per lavori sul Raccordo Anulare da oggi al 15 di settembre in fasce orarie 21/6 chiusi in entrata e in uscita Gli svincoli di Tor Bella Monaca che Prenestina In entrambe le carreggiate torniamo alintenso con code sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni file poi sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio e la tangenziale est Quindi verso il centro città incidente con difficoltà di transito su via di Boccea tra Largo Gregorio XIII e via Cardinale Oreglia Ma per il CD di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.