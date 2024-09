Traffico Roma del 02-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetaniintenso con rallentamenti a tratti code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’aria e tra bufalo te lo svincolo A24 per Teramo e poi in esterna tra puntine e Casilina code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni riaperta al transito la via Ardeatina tra via Giulio Aristide Sartorio e Vicolo dell’Annunziatella prima chiusa per alberi sulla sede stradale per lavori lo ricordiamo sul Raccordo Anulare da oggi al 15 di settembre in fascia oraria 21/6 chiusi in entrata in uscita Gli svincoli di Tor Bella Monaca che Prenestina nelle due direzioni ma per i dettagli e queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.