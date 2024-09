Traffico Roma del 02-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente Concorde sul raccordo anulare altezza via Pontina carreggiata esterna riaperta al transito la via Ardeatina prima chiusa tra via Giulio Aristide Sartorio e Vicolo dell’Annunziatella sulla metro a chiuse per lavori le stazioni di Ottaviano Spagna e Furio Camillo per lavori sul Raccordo Anulare da oggi al 15 di settembre in fascia oraria 21 6 chiusi in entrata e in uscita i vincoli di Tor Bella Monaca che Prenestina In entrambe le carreggiate In collaborazione con Luce Verde infomobilità